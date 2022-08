Wisła Kraków CLJ. Juniorzy młodsi „Białej Gwiazdy", aktualni wicemistrzowie Polski, po dużych zmianach rozpoczynają nowy sezon

Wisła Kraków CLJ U-17 - długie przygotowania

Wisła Kraków CLJ U-17 - dwa główne cele

- Nasz cel numer jeden jest zawsze ten sam: rozwój indywidualny zawodników, dostarczanie jak najwięcej z nich do drużyny z wyższej kategorii wiekowej, a ideałem byłoby - do pierwszego zespołu. Taki mam cel ja i Akademia Cracovii. A cel numer dwa to walka w każdym meczu o zwycięstwo. Chodzi o to, żeby dominować na boisku i podporządkować sobie przeciwników pod swój styl gry - mówi trener Jałocha.