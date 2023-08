Wisła Kraków chce, żeby jej kibice mogli brać udział w wyjazdowych meczach. „Biała Gwiazda” nie wyklucza interwencji

Przypomnijmy fakty. Na dwa pierwsze mecze wyjazdowe kibice Wisły nie pojechali, bo była to jeszcze kara za wydarzenia na barażowym meczu z Puszczą Niepołomice. W zorganizowanej grupie fanów spod Wawelu zabrakło zatem w Łęcznej na meczu z Górnikiem, a następnie w Warszawie na meczu z Polonią.

Kara została wykonana i wydawało się, że na kolejne wyjazdy kibice Wisły będą już jeździć bez problemów. 5 sierpnia jednak w Radłowie podczas turnieju, w którym uczestniczyli kibice m.in. Unii Tarnów i Wisły Kraków doszło do awantury, bo tzw. „wjazd” zrobiły połączone siły Zagłębia Sosnowiec i BKS-u Bielsko-Biała. W wyniku starć pomiędzy obiema grupami zginął kibic z Bielska-Białej. Od racy dodajmy. Policja wyjaśnia wciąż okoliczności tych wydarzeń, są zatrzymani, ale środowisko kibicowskie uznało, że tej śmierci winni są kibice Wisły, którzy byli w Radłowie i na transparentach dają temu wyraz w całej Polsce. Szczególnie było to widoczne na stadionie Legii Warszawa, której kibice nawoływali do wykluczenia wiślaków ze środowiska.