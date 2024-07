Wisła Kraków chce ściągnąć napastnika z ekstraklasy. Temat jest jednak trudny

Na początek podstawowy fakt - krakowski klub podjął już kontakt z Rakowem w sprawie ewentualnego transferu do zespołu „Białej Gwiazdy” Łukasza Zwolińskiego. Temat jest jednak trudny i rozbija się o kilka kwestii. Przede wszystkim zarobki zawodnika, które w Częstochowie są na wysokim, ekstraklasowym poziomie. Wisła nie będzie w stanie zaoferować Zwolińskiemu tyle, ile zarabia w Rakowie, z którym wiąże go na ten moment jeszcze dwuletnia umowa. Może to być zaledwie 60-70 procent tej sumy, ale krakowski klub może też mieć inne argumenty w rękach. Wszystko jest kwestią negocjacji. Innym problemem może być jednak również to, że Zwolińskim nie interesuje się tylko Wisła. Jest on w kręgu zainteresowań m.in. Górnika Zabrze, który - nie ma co tego kryć - jako klub z ekstraklasy ma większe możliwości finansowe od „Białej Gwiazdy” i po prostu może napastnikowi zaproponować lepszy kontrakt. Sprawa Łukasza Zwolińskiego powinna wyjaśnić się niebawem. W każdym razie nie jest on oczywiście jedyną opcją na wzmocnienie ataku krakowskiej drużyny, co wydaje się koniecznością.