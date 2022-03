Wisła Kraków. Burza wokół sędziego i optymizm przed kolejnymi meczami

„Warto nazywać rzeczy po imieniu. To jest zwykła, pospolita kradzież, za którą w końcu ktoś powinien zapłacić. Trzeba być kretynem w swoim fachu, aby w takiej sytuacji odwołać gola” - napisał na Twitterze Królewski. Chodziło o sytuację z drugiej połowy, gdy Kwiatkowski najpierw wskazał na środek boiska, ale wezwany przez sędziego VAR Bartosza Frankowskiego do monitora, po chwili swoją decyzję odwołał. Dopatrzył się faulu Zdenka Ondraska na bramkarzu Lecha Filipie Bednarku. W powszechnej opinii - również sędziowskich fachowców - była to decyzja błędna.

Na tym nie koniec, bo Kwiatkowski doliczył aż siedem minut do regulaminowego czasu gry. Skąd się warszawskiemu arbitrowi wzięło aż tyle, pozostanie jego tajemnicą. Fakt jest natomiast taki, że Lech gola strzelił pod koniec siódmej doliczonej minuty.