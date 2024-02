Wisła Kraków. Bramkarz Zagłębia Lubin nie dla „Białej Gwiazdy”

Wisła miała wypożyczyć Szymona Weinraucha do końca sezonu, a w umowie miała być opcja transferu definitywnego. W sobotę krakowianie dostali jednak informację, że Zagłębie ma problem z bramkarzami, bo jeden z tych, którzy są w kadrze, ma kłopoty zdrowotne. I to miało zablokować odejście Weinraucha do „Białej Gwiazdy”.

To, że temat upadł zostało potwierdzone przez prezesa Wisły Jarosław Królewskiego, który na portalu X napisał krótko „Temat nieaktualny”. To oznacza, że „Biała Gwiazda” będzie musiała poszukać na tę pozycję innego bramkarza. Wobec kontuzji Kamila Brody krakowianie pozostają bowiem z Alvaro Ratonem i niedoświadczonym Jakubem Stępakiem.

Tutaj znajdziesz więcej informacji o Wiśle Kraków