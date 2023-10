Wisła Kraków biła głową w mur i go nie przebiła. Tylko remis „Białej Gwiazdy”

Od pierwszych minut przewagę optyczną miała Wisła Kraków. Goście nie wychodzili nawet do wysokiego pressingu, czekali na to, co zrobi „Biała Gwiazda” na swojej połowie. Krakowianie w pierwszej części atakowali, atakowali i atakowali. Na różne sposoby. Starali się posłał piłkę w pole karne, uderzali z dystansu, szukali okazji po stałych fragmentach gry. Byli wyraźnie lepsi, ale szczelny płocki mur nie dał się rozbić. Piłkarze Wisły Płock a to blokowali strzały, a to wybijali piłkę daleko. Bronili się dobrze, ale też szczęśliwie w kilku sytuacjach, gdy mieliśmy duże zamieszanie w ich polu karnym.

Z drugiej strony boiska nie działo się prawie nic. Prawie, bo jedynym wartym odnotowania wydarzeniem był mocny i celny strzał Pawła Chrupałły, z którym bez większych problem poradził sobie jednak Alvaro Raton.