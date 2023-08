Wisła Kraków bezradna w Tychach. GKS wygrywa czwarty mecz z rzędu

Tym razem Wisła nie zaczęła meczu „na ostro”, nie poszła do wysokiego pressingu. Krakowianie rozpoczęli raczej spokojnie, jakby chcieli zobaczyć, co zaproponują rywale. Tychy w pierwszych fragmentach meczu nie przeprowadzały natomiast może jakiejś szalonej ofensywy, ale szukały swoich okazji. Pierwszą miały już w 3 min, gdy głową z pola karnego strzelał Nemanja Nedić, ale nie trafił w bramkę. Wisła odpowiedziała cztery minuty później po rzucie rożnym, gdy również głową strzelał Bartosz Jaroch. I też obok słupka.

Kolejne minuty to była gra głównie w środku pola. Nieco częściej piłkę miała „Biała Gwiazda”, ale dochodziła co najwyżej do pola karnego GKS-u. Sytuacji na gole z tego nie było.

GKS jeśli szukał swoich szans, to raczej po szybkim ataku, a nie koronkowych akcjach. Taka sytuacja miała miejsce w 25 min po rzucie wolnym… Wisły. Ta rozegrała ten stały fragment gry po prostu źle i gospodarze ruszyli z kontrą. Marcel Błachewicz ograł na lewej stronie Kacpra Dudę. Pomocnik GKS-u zagrał przed bramkę, a tutaj kiks zaliczył Igor Łasicki, który wpakował piłkę do własnej bramki. Sędzia wskazał początkowo na środek, ale po analizie VAR gola ostatecznie nie uznał. Błachewicz piłkę przyjął bowiem ręką. Tym razem się jeszcze Wiśle upiekło…

Chwilę później GKS znów strzelił gola, którego arbiter nie uznał. Po rzucie rożnym i jeszcze zgraniu przed bramkę, piłkę do siatki kopnął Mateusz Radecki. Spalony był jednak bardzo wyraźny i nie mogła być mowy o bramce dla Tychów. To był jednak fragment meczu, w którym gospodarze mieli więcej do powiedzenia. Wisła starała się odgryzać, ale po jej atakach, tyszanie błyskawicznie odpowiadali kontrami. I w 41 min znów wyprowadzili taki atak. Tym razem krakowianom nie udało się już nic zrobić. Po dośrodkowaniu z prawej strony Dominika Połapa zamykający akcję Marcel Błachewicz wpakował piłkę do siatki i tym razem wątpliwości nie mogło być już żadnych, Tychy objęły prowadzenie.