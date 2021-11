Wisła Kraków bez prawdziwych liderów. Przyznaje to już nawet jej trener

Trener Adrian Gula nie jest w Wiśle długo, ale dziennikarze zdążyli go już nieco poznać. I z pełną odpowiedzialnością musimy stwierdzić, że tak wkurzonego Słowaka jak w piątkowy wieczór jeszcze nie widzieliśmy. Na pomeczowej konferencji z jego ust padły mocne słowa. - Pierwsza połowa była bardzo słaba, nie było żadnej organizacji gry. Każdy grał w swoją stronę - mówił trener Wisły. Oceniał też indywidualnie, bo zapytany o nieodpowiedzialne zachowanie Aschrafa El Mahdiouiego, które w konsekwencji doprowadziło do rzutu karnego i gola dla Radomiaka już na początku spotkania, powiedział wprost: - Szczerze mówiąc, nie wiedziałem jeszcze takiego Aschrafa.

A później jeszcze się rozkręcił: - To już kolejny mecz, po którym rozmawiamy o odpowiedzialności. Skupieniu na zasadach. Tracimy bramkę, ale każdy idzie w swoją stronę. To nie jest OK. Każdy walczy o siebie, ale to jest też walka o klub. Kibice dają nam wsparcie do końca, ale oni nie strzelą za nas bramki. Oni czekają, że będziemy walczyć. W drugiej połowie było pod tym względem lepiej, ale co jeszcze można zrobić, żeby strzelić z kilku metrów do pustej bramki?