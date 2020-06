Tęsknota za rodzimymi piłkarzami w Wiśle Kraków rośnie wprost proporcjonalnie do zwiększającej się liczby obcokrajowców w drużynie. Tytułem eksperymentu zestawiliśmy pierwszą jedenastkę wyłącznie z piłkarzy, którzy urodzili się nad Wisłą. I co się okazało? Naszym zdaniem wcale nie byłaby gorsza od tej, którą oglądamy w ekstraklasie na co dzień. I miałaby całkiem mocną ławkę rezerwowych. Zresztą, oceńcie to sami przeglądając sylwetki piłkarzy w galerii. Łączna wartość takiego zestawienia piłkarzy według portalu transfermarkt wynosi 2 mln 750 tys. euro (przy mocno zaniżonej wartości 17-letniego Aleksandra Buksy).