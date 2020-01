Wisła Kraków będzie chciała wypożyczyć kilku piłkarzy

Jeszcze w sobotnim sparingu ze Stalą Mielec zagrali tacy zawodnicy jak Jakub Bartosz, Serafin Szota i Przemysław Zdybowicz. Cała trójka nie pojechała jednak do Turcji i z naszych informacji wynika, że Wisła będzie chciała tych zawodników wypożyczyć, żeby umożliwić im regularną grę. W jednym przypadku już wiadomo, że toczą się rozmowy. Chodzi o Zdybowicza, którzy w tym sezonie może grać już tylko w GKS-ie Bełchatów, bowiem przepisy stanowią, że zawodnik nie może w jednym sezonie reprezentować więcej niż dwa kluby. I wiele wskazuje na to, że napastnik ten do Bełchatowa na wiosenną część sezonu wróci. Jaka będzie natomiast przyszłość pozostałych zawodników, którzy mają niewielką szansę na regularną grę w Wiśle, pokaże czas.