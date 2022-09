Wisła Kraków. Bartosz Talar: Mam nadzieję, że moje liczby będą jeszcze lepsze

- Mecz w Rzeszowie dobrze się dla mnie zaczął, bo miałem asystę w pierwszej połowie. Strzeliliśmy gola na 1:0, ale jak wiadomo, to nie wystarczyło, żeby zdobyć choć jeden punkt. Później w głupi sposób traciliśmy te bramki i koniec końców zostaliśmy z niczym - opowiada o tym, co działo się na murawie w meczu ze Stalą Bartosz Talar.

Pomocnik Wisły miał bardzo duży udział przy golu dla krakowian, bo to jego świetnie podanie wyprowadziło Michała Żyrę na pozycję sam na sam z bramkarzem, którą piłkarz „Białej Gwiazdy” zamienił na gola. Z prowadzenia wiślacy cieszyli się jednak bardzo krótko, bo tak fatalnie wykonali rzut wolny, że pozwolili Stali wyprowadzić kontrę, którą z kolei ta zamieniła na gola wyrównującego.

- Jeśli chodzi o stały fragment gry, to ustawiliśmy się nie tak jak to miało wyglądać nie kryje Bartosz Talar. - To było dokładnie przygotowane na odprawie, pokazane. Zawiodła w tym wszystkim komunikacja. Nie możemy dopuszczać do takich sytuacji, że nasz rzut wolny przynosi bramkę przeciwnikowi.