Wisła Kraków. Bartosz Jaroch: Takie mecze musimy wygrywać

- Mogę się cieszyć, że udało się w końcu strzelić bramkę. Udało nam się zresztą strzelić nawet dwie, tylko szkoda, że znów nie potrafiliśmy „dowieźć” prowadzenia do końca. Przy stanie 2:1 mieliśmy bardzo dobrą okazję na podwyższenie wyniku, żeby po prostu zakończyć ten mecz. Niestety, nie udało się - mówi Bartosz Jaroch.

W tym sezonie Wisła nie potrafi w wielu meczach utrzymać prowadzenia. Zawodnik „Białej Gwiazdy” przyznaje: - Jest problem. Szukamy go, staramy się rozwiązać. Znów mieliśmy bardzo dobrą pierwszą połowę, a w drugiej brakowało nam dłuższego utrzymania się przy piłce, większego spokoju. I niestety, tylko zremisowaliśmy.

Zapytaliśmy obrońcę Wisły, co się zmieniło w szatni po tym jak pierwszym trenerem został Radosław Sobolewski. Jaroch mówi: - Wiadomo jaką osobą jest trener Sobolewski i jakim zawodnikiem był. Chce nam wpoić pewne zasady. Myślę, że w meczu z ŁKS-em nie można nam było odmówić walki, ale co z tego? My musimy zacząć punktować za trzy, a nie za jeden.