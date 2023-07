Wisła Kraków. Bartosz Jaroch: Najważniejsze jest to, co zostaje na koniec

Obrońca Wisły nie potrafi do końca znaleźć odpowiedzi na pytanie, skąd się wzięły tak naprawdę problemy drużyny w tym meczu. Opowiada: - Wszystko wygląda super, kontrolujemy sytuację, strzelamy bramkę na 2:0 i wydaje się, że wszystko idzie w dobrym kierunku. A później przychodzi jakaś mała dekoncentracja, dostajemy bramkę i niepotrzebnie w nasze poczynania wdają się nerwy. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale na pewno to trzeba poprawić.

- Wydawało się, że kontrolujemy to spotkanie w pełni do momentu, gdy nie strzelili nam bramki po stałym fragmencie gry. Do tego czasu rywale nie stworzyli praktycznie nic. Ale od tego momentu zaczęła się niepotrzebna „nerwówka”. Najważniejsze jest jednak to, co zostaje na koniec. A nam zostały z tego meczu trzy punkty - mówi Bartosz Jaroch.

Wisła w dwóch pierwszych meczach z Górnikiem Łęczna i Polonią Warszawa zdobyła cztery punkty. To był taki plan minimum na start sezonu, o którym Bartosz Jaroch mówi: - Cztery punkty z dwóch wyjazdów to nie jest zły dorobek. W tej lidze w każdym meczu będzie ciężko o trzy punkty, a już szczególnie na wyjazdach. Dlatego trzeba szanować te cztery punkty, bo jestem pewien, że zespoły, z którymi zagraliśmy, zabiorą jeszcze punkty niejednej drużynie w tym sezonie.

W dwóch pierwszych meczach Bartosz Jaroch był zmieniany. To jeszcze pokłosie urazu z poprzedniego sezonu, ale piłkarz Wisły mówi: - Jeszcze delikatnie odczuwam skutki kontuzji, stąd decyzja trenera, żeby mnie zmienić. Mam jednak nadzieję, że kolejny tydzień przepracuję już mocno i będę gotowy na cały mecz.

A ten następny mecz, to pierwsza w sezonie potyczka Wisły u siebie, na której szykuje się rekordowa frekwencja. Mecz ze Stalą Rzeszów ma być bowiem jednocześnie okazją do pożegnania Jakuba Błaszczykowskiego, który kończy karierę. Bartosz Jaroch mówi na ten temat: - Super, że wreszcie zagramy u siebie. Bardzo nam brakowało w tych dwóch pierwszych meczach naszych kibiców. Wiadomo, że oni licznie jeżdżą za nami. My to naprawdę mocno odczuwamy jak są z nami. Dlatego teraz będzie czystą przyjemnością zagrać przy dużej publiczności. To będzie taki mecz, w którym będziemy chcieli zrobić prezent dla Kuby na jego pożegnanie, ale też oczywiście dla naszych kibiców.