Wisła Kraków. Bartosz Jaroch: Jeśli mielibyśmy w ten sposób wygrywać do samego końca, to niech będzie...

To był trochę dziwny mecz. Wisła miała w nim przez większość czasu przewagę, momentami bardzo wyraźną, ale długo nie potrafiła jej przekuć w konkrety w postaci goli. Trener Radosław Sobolewski po końcowym gwizdku mówił nawet, że pierwsza połowa w wykonaniu jego podopiecznych była najlepsza w tym roku. Pod taką tezą podpisuje się również Bartosz Jaroch, który mówi: - Nie ma wątpliwości, że pierwsza połowa była bardzo dobra w naszym wykonaniu. Brakowało nam tylko postawienia kropki nad „i” w postaci bramki. Dobrze, że udało się nam to zrobić już na początku drugiej połowy. Szkoda natomiast, że później nastąpił moment dekoncentracji i rywale wyrównali. Przez to musieliśmy bardzo ciężko walczyć o wygraną.

Co ciekawe, Wisła trafiła do siatki GKS-u już przed przerwą, a duża w tym była zasługa Jarocha. To on oddał mocny strzał z dystansu. Problem w tym, że po drodze piłkę trącił jeszcze Miki Villar, który był na spalonym. Sędzia słusznie gola nie uznał, a Jaroch sprawę podsumowuje: - Nieważne czy był niewielki czy duży ten spalony. Sędzia gola nie uznał, musieliśmy go szukać dalej.