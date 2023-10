Wisła Kraków. Bartosz Jaroch: Brakuje detali, żebyśmy wygrywali

- To trzeci remis u siebie. Znów prowadzimy grę, znów dominujemy, mamy mnóstwo strzałów. Brakuje precyzji, dokładności, ale też czasem trochę szczęścia, bo chociażby po moim strzale zawodnik wybił piłkę z linii bramkowej. Brakuje detali, żebyśmy wygrywali. Bo graliśmy dobrze, zabrało tylko bramki - mówi Bartosz Jaroch.

Wisła Płock w Krakowie zagrała dość głęboko w defensywie. Można było nawet być zaskoczonym, że zespół, który ma aspiracje awansu do ekstraklasy, tak podszedł do tego spotkania. Jaroch mówi na ten temat: - Taki mieli plan na mecz. Po części uprzykrzali nam mocno życie, a skoro nie strzeliliśmy im bramki, to znaczy, że wykonali swój plan. Tak drużyny z nami grają. My spodziewamy się takich spotkań. Musimy kruszyć ten mur rywali, bo myślę, że tylko skuteczności nam brakuje.