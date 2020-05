Wisła Kraków. Aż 15 piłkarzom "Białej Gwiazdy" wygasają w czerwcu kontrakty. Jak tu kończyć rozgrywki w lipcu?

Wisła Kraków. 15 piłkarzom wygasają kontrakty 30 czerwca 2020

Prezes Zbigniew Boniek rozwiewa nadzieje, że PZPN podejmie uchwałę o automatycznym ich przedłużeniu do zakończenia sezonu. - Jakiekolwiek kwestie kontraktowe dotyczą tylko pracodawcy i pracownika, PZPN nie jest w tej sprawie stroną i na pewno takiej uchwały nie podejmiemy. Nie powinniśmy być w ogóle adresatem wniosku o podobne działanie. Podobne sprawy kluby muszą rozwiązywać we własnym zakresie. Trzeba się porozumieć z zawodnikami, złożyć podpisy i to wszystko - komentuje Boniek dla Polska Press.

To jednak wcale nie jest takie proste. Wiadomo, że kapitan drużyny Jakub Błaszczykowski, który właśnie został współwłaścicielem Wisły, na pewno jej nie opuści, ale co z innymi zawodnikami? Część z nich ma umowy z klubami zagranicznymi i wcale nie ma pewności, że uda się porozumieć ze wszystkimi stronami. A jeśli nawet, to taka operacja na pewno będzie kosztowna.