Wisła Kraków awansuje w tabeli, ale walka o awans do ekstraklasy wciąż trwa

Piątkowy mecz to miał być dla „Białej Gwiazdy” test. Podwójny, bo raz jak szybo stanie na nogi po porażce z ŁKS-em w Łodzi, dwa czy wreszcie będzie w stanie pokonać zespół z czołówki. Na oba pytania piłkarze z ul. Reymonta udzielili pozytywnej odpowiedzi. Wygrali z mocnym Bruk-Betem Termalicą Nieciecza zasłużenie i awansowali w tabeli. O dwa miejsca, bo nie tylko wyprzedzili „Słonie”, ale również Puszczę Niepołomice, która dwa punkty straciła w Katowicach po remisie 2:2 z GKS-em. Tylko Ruch Chorzów nie dał się ostatecznie zdystansować w tej kolejce, bo na piątkowe zwycięstwo drużyny Radosława Sobolewskiego „Niebiescy” odpowiedzieli w sobotę pokonaniem 2:0 Arki w Gdyni. I to chorzowianie są na razie drudzy w tabeli, ale do końca sezonu zasadniczego są jeszcze trzy kolejki i wiele może się wydarzyć.