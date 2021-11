Wisła Kraków. Awans Piotra Starzyńskiego do kadry U-21. Powołania do reprezentacji dostali też inni piłkarze „Białej Gwiazdy”

W pierwotnym składzie kadry U-21 Starzyńskiego nie było, ale Maciej Stolarczyk zdecydował się wysłać dodatkowe powołania za pięciu nieobecnych i tym samym wiślak weźmie udział w zgrupowaniu w Krakowie wraz z kolegą z drużyny Konradem Gruszkowskim. Będą się przygotowywać do meczów kwalifikacji mistrzostw Europy 2023 z Niemcami (12 listopada, 18:15, Grossaspach) oraz z Łotwą (16 listopada, 17:30), który odbędzie się na stadionie Cracovii.

W kadrze do lat 20 znalazło się dodatkowe miejsce dla skrzydłowego Mateusza Młyńskiego z Wisły Kraków. W gronie reprezentantów jest także wypożyczony z Wisły do II-ligowego Hutnika Kraków stoper Daniel Hoyo-Kowalski oraz boczny obrońca Ernest Terpiłowski z Bruk-Betu Termalica Nieciecza. Drużyna Miłosza Stępińskiego rozegra 11 listopada (godz. 18) towarzyski mecz z Rumunią w Bukareszcie. Poprzedzi go i zakończy zgrupowanie w Uniejowie.

W prowadzonej przez Dariusza Gęsiora reprezentacji do lat 17 znalazł się Kacper Przybyłko z Wisły. Weźmie udział w towarzyskim turnieju, który odbędzie się w Hiszpanii, gdzie Biało-Czerwoni zagrają z Meksykiem (11 listopada), Czechami (13 listopada) i Norwegią (15 listopada).