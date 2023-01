Wisła Kraków. Austriacy piszą o rasistowskim ataku na wiślaków. Trener LASK Linz przeprasza

Portal 90minuten.at bardzo szczegółowo opisał sprawę skandalu, jaki miał miejsce w czasie piątkowego sparingu. Dokładnie w 37 minucie Kuehbauer w ordynarny sposób zwracał się do rywali z polskiego zespołu, nazywając ich m.in. brudasami. Do Radosława Sobolewskiego krzyczał natomiast, żeby ten się zamknął. Austriacki portal poprosił o komentarz rzecznika prasowego LASK Raphaela Habringera, który próbuje ratować sytuację, przepraszając w imieniu Kuehbaura. Ten ostatni miał powiedzieć: - To był bardzo trudny sprawdzian, w pewnym momencie emocje sięgnęły zenitu. Użyłem określeń nie na miejscu, którymi obraziłem przeciwnika. Chciałbym za to przeprosić.