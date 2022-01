Wisła Kraków. Aschraf El Mahdioui pożegna „Białą Gwiazdę”. Zdecydowała klauzula w kontrakcie

Sprawa z całą mocą wybuchła we wtorek wieczorem. Wcześniej jedynie spekulowano dlaczego Aschraf El Mahdioui nie trenuje z drużyną w Turcji. Przyczyną był koronawirus i kwarantanna, której musiał poddać się zawodnik. Tylko, że jej termin minął 16 stycznia, a zawodnik do zespołu nie dołączył. Dlatego wysłaliśmy we wtorek pytanie do Turcji do Adriana Guli jak naprawdę wygląda sytuacja z El Mahdiouim. Ten nie bawił się w dyplomację, tylko odpowiedział wprost: - Aschraf skończył kwarantannę, ale trzeba powiedzieć wprost, że istnieje możliwość, iż zostanie sprzedany. To zawodnik z wielkim potencjałem i jakością, co zostało zauważone. Na tę chwilę czekamy na decyzję i na to, co się wydarzy. Wpłynęła bardzo dobra oferta, więc jeśli wszystkie drogi się zejdą, to może zmienić barwy klubowe. Trzeba będzie to po prostu zaakceptować i znaleźć odpowiedniego zastępcę, nad czym w Wiśle już pracują tak, aby odpowiednio zapełnić tę lukę. Klub reaguje, jesteśmy aktywni i wierzę, że jeśli rzeczywiście dojdzie do transferu, to będziemy w stanie wyrównać - a nawet zadbać o jeszcze wyższy poziom.