Wisła Kraków. Artur Skowronek zapowiada powrót Pawła Brożka

- Gratuluję drużynie, że robimy postęp z meczu na mecz, że zrobiliśmy bardzo dużo dobrego w tym spotkaniu - myślę tu o grze i do przodu i do tyłu, ale w grze ofensywnej na pewno zrobiliśmy postęp w kontekście poprzednich meczów - powiedział Artur Skowronek. - Dlatego z tej perspektywy, na chłodno, żałujemy, że nie udało się tego wykorzystać, bo myślę, że to napędziłoby naszą drużynę, żeby poszła po kolejną bramkę. Żałujemy, że nie udało się wywieźć z tak bardzo trudnego terenu, z bardzo trudnego meczu kompletu punktów. Natomiast dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że musimy szanować każdy punkt i tak to odbieramy. Napędzamy się tym spotkaniem i optymistycznie na nie patrzymy.

Siła ognia Wisły w rundzie finałowej może być większa, bo nie tylko Alon Turgeman jest już zdolny do gry. Niedługo to samo będzie można powiedzieć o Pawle Brożku. Co prawda niedawno złamał on rękę, ale zabieg udał się lepiej niż nawet zakładano. Powrót Brożka w tym sezonie na boisko to nie jest już coś, co nie może się wydarzyć. Skowronek na ten temat mówi: - Paweł przechodzi rehabilitację, bardzo fajnie to postępuje, zabieg był udany, kuracja antybiotykowa kończy się właśnie w tym tygodniu. Od poniedziałku Paweł zacznie taki trening motoryczny, który spowoduje, że te zaległości niemałe, które miał w przerwie, nadrobi i piłkarsko wiadomo, że pomoże drużynie.

Tutaj znajdziesz więcej informacji o Wiśle Kraków

EKSTRAKLASA: WYNIKI I TABELA