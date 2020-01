Wisła Kraków. Artur Skowronek: Musimy zacząć podejmować decyzje

- To był bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu - mówi Artur Skowronek. - Zrealizowaliśmy przedmeczowe założenia, nad którymi pracujemy na obozie. Byliśmy dobrze zorganizowani i utrzymywaliśmy intensywność działań, pomimo że dalej ciężko trenujemy. To duży plus dla zespołu. Dodatkowo, stwarzaliśmy sobie sytuacje, kontrolowaliśmy grę obronną, więc uważam, że zrobiliśmy duży krok do przodu. Na pewno ten sparing rozwinął drużynę, poprawił komunikację, bo wcieliliśmy założenia treningowe w życie meczowe. Dla nas gra kontrolna zawsze jest ważna, bo chcemy wygrywać, czego byliśmy blisko. Zabrakło nam zwyczajnie skuteczności.

Jak podkreśla trener Wisły, kolejne sparingi będą już rozgrywane przez jego zespół coraz mocniej z myślą o pierwszym ligowym meczu. - Liga jest już bardzo blisko, więc na pewno ten mecz był wartościowy. Pewne wnioski mamy, ale przede mną i przed sztabem jeszcze głęboka analiza. Musimy zacząć podejmować decyzje, bo w następnym sparingu chcemy dać więcej minut poszczególnym zawodnikom przed meczem z Jagiellonią - zdradza Skowronek.