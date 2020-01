Wisła Kraków. Artur Skowronek: Mamy coraz więcej odpowiedzi

- Jestem zadowolony głównie z tego, że udało się nam zorganizować dwa sparingi, bo trening nigdy nie da tak klarownej i pełnej odpowiedzi, jak gra kontrolna - powiedział Artur Skowronek. - Tym razem dostaliśmy tych odpowiedzi więcej. Na pewno idziemy w dobrą stroną z przygotowaniem fizycznym. Najważniejsze, że wytrzymaliśmy wysokie tempo na tle bardzo dobrych przeciwników. Do tego dołożyliśmy ćwiczone rozwiązania taktyczne i potrafiliśmy się dopasować do różnych systemów rywala. Bardzo mnie to cieszy i pokazuje, że mamy drużynę, która dobrze się komunikuje, co sprawia, że jest nam łatwiej na boisku. Ważne jest też to, że wygraliśmy jedno ze spotkań, drugie z kolei zremisowaliśmy, mając też dogodne sytuacje, aby zwyciężyć. To na nas napędza do dalszej dobrej i ciężkiej pracy.