Wisła Kraków. Artur Skowronek: Drużyna pokazała charakter w trudnym momencie

- Bardzo chcieliśmy wygrać - powiedział trener Wisły Kraków. - Od początku meczu było widać nasze nastawienie. W tych pierwszych fragmentach spotkania wyglądaliśmy dobrze. Prowadziliśmy atak pozycyjny, budowaliśmy grę. To czego nam zabrakło, to konkretów. Potem padła bramka po stałym fragmencie gry i to wybiło nas z rytmu. Wróciliśmy jednak po chwili i mieliśmy sytuację Kuby, której szkoda. Później sędzia pokazał czerwoną kartkę Niko i musieliśmy zmienić sposób gry. W drugiej połowie ruszyliśmy wysokim pressingiem, chcieliśmy strzelić kontaktową bramkę. Nawet po stracie drugiego gola drużyna się nie załamała. Dalej szukała kontaktowej bramki. W trudnym momencie zespół pokazał charakter, a gol Olka dał nam nadzieję. Byliśmy mocno zdeterminowani, żeby wywalczyć dobry wynik. Sapała zaliczył jednak bardzo ładne trafienie i trudno nam się już było pozbierać.