Wisła Kraków apeluje do kibiców, by ci pomogli jej w meczu z Jagiellonią Białystok

Na razie bilety - jak na standardy Wisły - sprzedają się średnio. W czwartek po południu „Biała Gwiazda” sprzedała ok. 8 tysięcy wejściówek. W tej liczbie mieszczą się również karnety. Przy ul. Reymonta szacują, że w sobotni wieczór na trybunach zasiądzie około 15 tysięcy widzów. Tegorocznego rekordu frekwencji, czyli ponad 21 tysięcy na meczu z Lechem Poznań, pobić się raczej nie uda. W Wiśle i tak na frekwencję nie mają co narzekać. Średnia ponad 15 tysięcy widzów na mecz przy tak marnie grającym zespole, to jest w skali kraju wręcz ewenement… No, ale teraz nadchodzi moment, gdy w dwóch domowych meczach, jakie zostały „Białej Gwieździe” do końca sezonu, wsparcie będzie szczególnie potrzebne.