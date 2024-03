Wisła Kraków. Angel Rodado: Wszyscy pracujemy wspólnie na końcowy sukces

W piątkowy wieczór Angel Rodado strzelił dopiero dwa pierwsze ligowe gole w tym roku. Dzięki trafieniom napastnika Wisły Kraków, wygrała ona 2:0 niezwykle ważny mecz z Miedzią Legnica.

Po końcowym gwizdku Angel Rodado nie krył radości ze zdobytych bramek, ale podkreślał mocno, że ta jego satysfakcja jest przede wszystkim dlatego tak duża, że gole dały wygrane zespołowi. - To były bardzo ważne gole dla mnie, ale też dla drużyny. Wiem, że to były dwa pierwsze ligowe gole dla mnie w tej części sezonu, co jest oczywiście bardzo ważne dla mnie, ale cieszą mnie przede wszystkim dlatego, że dały nam trzy punkty w tym ważnym meczu - powiedział hiszpański napastnik po zakończeniu spotkania.

W meczu z Miedzią trener Wisły Albert Rude zdecydował się od pierwszej minuty na nieco inne ustawienie drużyny niż do tej pory. Szczególnie jeśli chodzi o ofensywę. Wystawił w podstawowym składzie razem Angela Rodado i Szymona Sobczaka. Ten pierwszy grał nieco niżej, Sobczak już jako typowa „dziewiątka”. Po końcowym gwizdku zapytaliśmy hiszpańskiego piłkarza jak ocenia ten pomysł wspólnej gry z Sobczakiem i jak się czuł w takim ustawieniu. Rodado powiedział na ten temat: - Dobrze! Myślę, że dobrze współpracowaliśmy. Razem biegaliśmy do pressingu. Oczywiście były momenty, że wyglądało to lepiej, były takie, że gorzej, ale generalnie jesteśmy gotowi do tego, żeby grać razem. Na końcu oczywiście jest decyzja trenera, który wystawia nas razem, ale jeśli decyduje się na coś takiego, to myślę, że możemy grać wspólnie dla dobra zespołu.

Dla Wisły mecz z Miedzią był bardzo trudny. Rywal wysoko zawiesił poprzeczkę. Legniczanie bardzo długo bronili się dobrze, skutecznie. Sami też mieli swoje szanse na gole, przede wszystkim w pierwszej połowie. Angel Rodado przyznaje, że wiślacy zdawali sobie doskonale sprawę z tego, że to spotkanie nie będzie dla nich spacerkiem. O tym, co działo się na boisku Hiszpan mówi w następujący sposób: - Wiedzieliśmy oczywiście już przed meczem, że Miedź to dobry zespół, w którym grają dobrzy zawodnicy. Potrafili nas zaskoczyć kontratakami, ale Alvaro Raton nas uratował. Jesteśmy drużyną i czasami bramkarz musi wykonać swoją pracę na boisku. Dokładnie tak samo jak napastnicy. Mamy wielu dobrych zawodników i wszyscy pracujemy wspólnie na końcowy sukces.

Wisła wygrała z Miedzią i w ten udany sposób zakończyła pewien etap sezonu w I lidze. Dzięki zwycięstwu 2:0 krakowianie w spokojniejszej atmosferze spędzą przerwę na mecze reprezentacji. Do kolejnego ligowego starcia mają dwa tygodnie przerwy, a okres ten będą mogli teraz poświęcić na pracę, żeby być jeszcze w lepszej dyspozycji, gdy rywalizacja zostanie wznowiona. Po tej wspomnianej przerwie wiślaków czeka bardzo intensywny czas i wyzwania. Już na dzień dobry w ciągu tygodnia zagrają na wyjeździe z Chrobrym Głogów, a następnie podejmą w Pucharze Polski Piasta Gliwice i w lidze Motor Lublin. To będzie czas, który jasno pokaże jak Wisła będzie radziła sobie z realizacją celów na ten sezon. Angel Rodado jasno określa priorytety. Hiszpański napastnik mówi na ten temat: - Po tej przerwie rzeczywiście będziemy mieć dużo meczów, dużo ważnych spotkań, które będą wiodły nas do celu. Wiemy, że zagramy m.in. o to, żeby pojechać do Warszawy na finał Pucharu Polski, ale wiemy też, że to liga jest dla nas najważniejsza. Mamy dwa tygodnie, żeby jeszcze popracować, żeby jeszcze lepiej przygotować się do kolejnych spotkań. Musimy wygrywać, żeby iść w kierunku, który sobie wyznaczyliśmy.

