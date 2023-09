Wisła Kraków. Angel Rodado: To był mocny faul, ale nie na czerwoną kartkę

- Zanim porozmawiamy o tym jak pokonaliście Motor Lublin, chciałbym zapytać o sytuację z 14 min, gdy najpierw zobaczył pan po faulu czerwoną kartkę, ale po chwili sędzia Tomasz Kwiatkowski po konsultacji z VAR-em cofnął decyzję i ukarał pana tylko kartką żółtą. Jak to wyglądało z pana perspektywy? - Popełniłem faul. Muszę przyznać, że mocny faul, ale byłem jednocześnie spokojny, bo wiedziałem, że to nie był faul aż na kartkę czerwoną. W porządku, na żółtą tak, ale na pewno nie na czerwoną. Dlatego wielką niespodzianką było dla mnie, gdy zobaczyłem w ręce sędziego „czerwień”. To mogła być dla nas bardzo trudna sytuacja, bo był początek meczu, a Motor od początku grał bardzo dobrze. Co sobie pomyślałem w tym momencie? Wierzyłem, że sędzia musi to jeszcze sprawdzić i że zmieni decyzję i tak ostatecznie zrobił. Muszę jednak przyznać, że to był bardzo trudny moment. Bardzo nerwowy.

- Później poszło już prawie wszystko po waszej myśli… - Tak, ale łatwo nie było, bo rywale grali naprawdę bardzo dobry mecz. Nie byliśmy jednak tym zaskoczeni, bo wiedzieliśmy, jaki oni prezentują poziom. My czekaliśmy jednak na swoje momenty i mieliśmy dwie okazje, gdy po przechwycie stworzyliśmy sobie sytuacje, strzeliliśmy dwie bramki i od tego momentu było nam już łatwiej kontrolować grę i wszystko to, co działo się na boisku.

- Oba gole padły po dość podobnych sytuacjach, czyli prostych błędach rywali, którzy nie poradzili sobie z waszym pressingiem. A później było przejęcie piłki szybki atak i celny strzał do siatki. Taki był plan, żeby wywierać na lublinianach presję? - Wiedzieliśmy przede wszystkim to, że oni podejmują takie ryzyko w rozegraniu piłki od własnej bramki. Normalnie nie popełniają takich błędów, ale nasz pressing był na naprawdę wysokim poziomie. I to prawda, że właśnie pressingiem sami zmusiliśmy ich do tych potknięć, a później je wykorzystaliśmy.

- Przy pana pierwszym golu po podaniu Marca Carbo pierwsza myśl była taka, by to skończyć strzałem z dystansu?

- Gdy Marc do mnie podał, skoncentrowałem się przede wszystkim na obrońcy, musiałem go jakoś ograć, minąć. Gdy to się udało, popatrzyłem na bramkarza i już wiedziałem, gdzie muszę uderzyć, żeby go pokonać. To mi się udało.

- Pan wykorzystał swojego karnego, Goku dopiero dobił strzał ze swojego, czyli można powiedzieć, że może pan być spokojny o to, że kolejną jedenastkę też będzie wykonywał?

- To jest decyzja trenera. Na ten moment na liście wykonawców karnych w Wiśle ja jestem pierwszy, Goku drugi. Tak naprawdę wszyscy pracujemy jednak dla drużyny. Strzelając rzuty karne również. To jest normalna część tej gry, która daje gole, punkty.

- To proszę powiedzieć trochę o szczegółach tego karnego. Uderzył pan płasko, przy słupku. Taki był zamysł, żeby wykorzystać również fakt, że zaczęło mocno padać?

- Jeśli mam być szczery, to jak ustawiałem piłkę na jedenastym metrze, w ogóle nie zwróciłem uwagi na to, że pada deszcz. Byłem skoncentrowany tylko na piłce. Na oddaniu precyzyjnego strzału. Wiedziałem, że ten bramkarz rzuca się najczęściej w moją prawą stronę. Kluczem było jednak to, że musiałem uderzyć precyzyjnie. Tylko to się liczyło. Uderzyłem na tyle dobrze, przy słupku, w mój lewy róg, że choć rzucił się rzeczywiście w drugą stronę, to nawet, gdyby wybrał właściwy róg, myślę, że by tego nie obronił.