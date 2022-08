Wisła Kraków. Angel Rodado: Przyszedłem do Wisły, by pomóc jej awansować do ekstraklasy! Bartosz Karcz

Wisła Kraków długo walczyła o Angela Rodado. Hiszpan w końcu do niej trafił, a w piątek zadebiutował w meczu z Chrobrym Głogów. I nie potrzebował nawet sześciu minut, by wpisać się na listę strzelców. Zbyt szczęśliwy Rodado jednak nie był, bo „Biała Gwiazda” ostatecznie przegrała. Napastnik chętnie natomiast zgodził się na pierwszy wywiad po swoim transferze do Polski.