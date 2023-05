Wisła Kraków. Angel Rodado: Drugi gol… No cóż, nie wiem tak naprawdę, co się wtedy stało

- Ma pan poczucie, że to był do tej pory pański najlepszy mecz w barwach Wisły Kraków?

- Będąc szczery… nie sądzę. W porządku, jeśli popatrzymy na to, że strzeliłem dwa gole, to pewnie tak moglibyśmy powiedzieć, ale nie jestem do końca zadowolony z tego jak współpracowałem z zespołem. Myślę, że miałem do tej pory lepsze mecze w Wiśle pod tym względem. Długo szukaliśmy swojego gola w tym spotkaniu. Mieliśmy szanse, ale nie trafialiśmy.

- W końcu się wam udało. Myśli pan, że gol Dawida Szota na 1:0 w doliczonym czasie pierwszej połowy to tak naprawdę był moment zwrotny w tym spotkaniu?

- On był bardzo ważny, bo padł właśnie tuż przed końcem pierwszej połowy. Można powiedzieć, że to był taki gol psychologiczny. Dodał nam mnóstwo energii, pewności siebie i wiary w to, że ten mecz wygramy. Ten gol sprawił też, że Podbeskidzie musiało się bardziej otworzyć, a to z kolei otwierało nam przestrzenie, co miało znaczenie w dalszej fazie meczu.