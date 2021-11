Wisła Kraków. Ampfutboliści "Białej Gwiazdy" pokazali charakter i determinację. W nagrodę zagrają w Lidze Mistrzów [ZDJĘCIA]

Liga Mistrzów dla Wisły

- Jest to niesamowity sukces. Jesteśmy z tego dumni i cieszymy się bardzo, bo chłopcy pokazali niesamowity charakter. Brawa dla nich. Życzyłbym sobie takich sukcesów w każdej sekcji naszego klubu. Wisła w końcu zagra w Lidze Mistrzów. Fajnie byłoby, gdyby wszystkie sekcje poszły tą samą drogą, ale wiadomo, że nie jest to łatwe. Na razie cieszmy się, że nasza drużyna zdobyła mistrzostwo Polski w amp futbolu – podkreśla prezes Dawid Błaszczykowski.

- Mieliśmy sześciu reprezentantów na turnieju Euro, ale krótszą ławkę rezerwowych niż Legia. Do tego dochodziły kontuzje, praca zawodowa, COVID-19. Tylko podczas jednego turnieju zdarzyło się, że miałem do dyspozycji wszystkich zawodników. W innych zawsze kogoś brakowało, na przykład w Krakowie Marcina Guszkiewicza – zauważa trener wiślaków Krzysztof Moszumański, który w krakowskim klubie pracuje już piąty sezon i może się pochwalić drugim tytułem mistrza Polski.

Determinacja najważniejsza

- W sporcie nie zawsze faworyt wygrywa. Sport uczy pokory, szacunku dla pracy. Każda z drużyn chciała wygrać, każdy z jej zawodników chciał się pokazać z jak najlepszej strony. To że mieliśmy tylu kadrowiczów, nie dawało nam prawa do tego, żeby przedwcześnie się cieszyć z sukcesu. Wszystko trzeba sobie wypracować, wybiegać, zapracować na to sportowo, mentalnie, całościowo – podkreśla kapitan Wisły, obrońca Przemysław Świercz, współautor wszystkich jej mistrzowskich tytułów.

- Udany początek sezonu pozwolił nam na to, że mogliśmy sobie pozwolić na błędy, bo piłka nożna jest grą błędów. To nieuniknione. Ostatni mecz, z Legią, pokazał, że to był bardzo ciężki sezon. Brakowało nam trochę sił, ale udowodniliśmy, że do końca dajemy z siebie wszystko. Mimo że mieliśmy zapewnione mistrzostwo, nie odpuściliśmy Legii ani na sekundę, walczyliśmy o każdy centymetr boiska – zapewnia pomocnik Krystian Kapłon, wybrany najlepszym zawodnikiem ekstraklasy w minionym sezonie.