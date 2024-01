Wisła Kraków. Albert Rude: Potrzebowaliśmy wyzwania. Cieszę się, że to znaleźliśmy

- Zagraliśmy całkiem dobry mecz przeciwko również dobrej drużynie. Popraw mnie jeśli się mylę, ale to drużyna, która grała w azjatyckiej Lidze Mistrzów. Grali z nami dobrze, dobrze na nas naciskali, pressowali. To był dla nas pierwszy mecz tutaj i od pierwszej minuty potrzebowaliśmy wyzwania. Cieszę się, że to znaleźliśmy - powiedział Albert Rude w odpowiedzi na pytanie o ocenę spotkania przez rzeczniczkę prasową Wisły Karolinę Kawulę, która rozmawiała z nim po zakończeniu meczu.

Trener „Białej Gwiazdy” dodał również: - Myślę, że zaangażowanie w tym meczu było na odpowiednim poziomie. Przebiegliśmy do tej pory dużo kilometrów, mieliśmy dużo sprintów i nie było to łatwe dla zawodników, żeby dzisiaj przełożyć to od razu na grę. Po drugie chcieliśmy grać zespołowo, współpracować, chcieliśmy być pewnym mając piłkę. Chcieliśmy cały czas naciskać, kontrolować grę od pierwszych do ostatnich minut. To jest wspaniałe. Co trzeba poprawić? Powinniśmy być bardziej agresywni z piłką. W przerwie mówiłem zawodnikom, że muszą być bardziej agresywni w grze, ale też dokładni. I w drugiej połowie wyglądaliśmy dużo lepiej. To był dobry pierwszy mecz, ale musimy dalej pracować i poprawiać się.