Wisła Kraków. Albert Rude: Nie ma odwrotu od drogi, którą obraliśmy

Wisła Kraków zakończyła zgrupowanie w Turcji. Wiślacy już wrócili do Krakowa. W ostatnim pełnym dniu zgrupowania „Biała Gwiazda” zremisowała jeszcze z Ardą Kyrdżali 2:2. Po tym spotkaniu nie tylko ten mecz, ale cały obóz podsumował trener Wisły Albert Rude.

WISŁA KRAKÓW. Najbogatszy serwis w Polsce o piłkarskiej drużynie "Białej Gwiazdy" O meczu z przedstawicielem bułgarskiej ekstraklasy Rude dla klubowych mediów powiedział: - Myślę, że w ostatnim meczu zagraliśmy z najmocniejszym rywalem. Zaczęliśmy dobrze, do przerwy mieliśmy 2:0. Uważam mocno, że popełniłem błąd w przerwie. Powiedziałem chłopakom, że jestem dumny ze skuteczności, że jesteśmy zadowoleni z tego, co robią przed bramką, ponieważ to jest droga którą podążamy na treningach. Próbujemy zawsze zachować 50 procent efektywności, więc muszą wykorzystywać czyste sytuacje, muszą zdobywać bramki. Jeśli mają dwie sytuacje, muszą strzelić jednego gola. Jeśli mają cztery, muszą strzelić dwa, a jeśli sześć, muszą strzelić trzy. W pierwszej połowie mieliśmy cztery czyste okazje, strzeliliśmy dwie bramki. Stwierdziłem, że wykonali dobrą robotę. Przez minimum pierwszych dziesięć minut drugiej połowy była dobra piłka. Mieliśmy dwie sytuacje w polu karnym, żeby strzelić trzecią i czwartą bramkę, ale nie wykorzystaliśmy ich Chłopaki myśleli, że to, co się wydarzyło do przerwy, wystarczy. I to był mój błąd, bo dałem im sygnał, że nie ma problemu, a powinienem ich pchnąć, żeby szli po trzeciego, czwartego gola. Później mecz zrobił się otwarty z obu stron i na koniec mamy remis.

Wisła miała w tym meczu gorsze momenty, była zmuszana do głębszej obrony, ale trener „Białej Gwiazdy” nie chce tego określać jako stratę kontroli nad grą. Tłumaczy to w nieco inny sposób: - Myślę, że w ocenie musimy być bardzo fair. Kiedy zespół jest wyłączony od swoich obowiązków, trzeba o tym mówić. Kiedy jednak nie jest wyłączony, też musimy to powiedzieć. A jak uważam mocno, że dzisiaj w ogóle nie byliśmy wyłączeni, ale mierzyliśmy się z dobrym przeciwnikiem. Oni grali lepiej od nas momentami. Oczywiście my graliśmy lepiej od nich w pierwszej połowie, bo wygrywaliśmy. Ale szczególnie w drugiej połowie oni prezentowali dobry futbol, a my zaczęliśmy się gorzej bronić. Zamknęli nas w naszym polu karnym. A gdy się bronisz długo w swoim polu karnym, mogą stać się różne rzeczy. Mogliśmy też strzelić parę bramek. Było kilka sytuacji, które musimy przeanalizować i wiem, że wyciągniemy z tego wnioski i poprawimy to.

W spotkaniu z Ardą nie zagrali Kamil Broda i David Junca. Albert Rude krótko odpowiada na pytanie o przyczyny ich absencji: - Obaj doznali kontuzji podczas treningu. Poproszony o podsumowanie ostatnich dwóch tygodni w Turcji, Rude mówi z kolei: - W mojej opinii to był wspaniały obóz. Pełen pracy. My pracowaliśmy bardzo ciężko, zespół pracował bardzo ciężko. Wy też pracowaliście bardzo ciężko. Mój sztab pracował bardzo ciężko. Myślę, że spędziliśmy około dwudziestu godzin na boisku. Około dziesięciu godzin na siłowni, dziesięć godzin na spotkaniach. Zagraliśmy cztery mecze. Pracowaliśmy bardzo ciężko. Teraz nadchodzi czas, żeby chłopaki trochę się wyłączyli mentalnie i fizycznie. Ważne, żeby spędzili te kilka dni z rodzinami. To jest czas dla nich. A później trzeba wrócić do pracy, żeby od przyszłego tygodnia kontynuować proces.

A który sparing był dla szkoleniowca Wisły najcenniejszy? Mówi: - Ciężko powiedzieć. Najważniejsze co jest podczas tego obozu, to to co udało nam się tutaj zbudować, ponieważ budujemy swoją nową drogę. Nasz sposób rywalizacji. Nasz sposób gry. Sposób myślenia, jaki chcemy zaszczepić drużynie. Ważny jest też duch drużyny. Nasza dyscyplina. Wiele rzeczy zostało zbudowanych. Mogę powiedzieć, że nie ma już odwrotu od tego. Tego chcemy. W to wierzymy, to powiedzieliśmy, to zbudowaliśmy i to jest droga dla Wisła Kraków, którą pójdzie, żeby wrócić do ekstraklasy. Tutaj znajdziesz więcej informacji o Wiśle Kraków

