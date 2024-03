Wisła Kraków. Albert Rude: Mecz z Arką będzie dla nas wielkim testem

A że padło też pytanie, na jakim konkretnie etapie wracania do pełni zdrowia jest Kamil Broda, to Hiszpan dodał również: - Przy powrocie po kontuzji są dwie części tego powrotu. Pierwszą jest powrót do samych treningów i on właśnie wchodzi w ten etap. Po tym może przejść do ostatniego etapu, czyli treningów z zespołem i rywalizacji. Patrząc na cały proces, jaki jest przed nim, mamy nadzieję, że niedługo będzie gotowy.

W meczu z Arką na pewno nie zagrają kontuzjowani zawodnicy. Ich sytuacja jest jednak różna. Kamil Broda i Miki Villar już rozpoczęli zajęcia indywidualne na boisku. Ich obciążenia będą systematycznie zwiększane. Z kolei: Vullnet Basha, David Junca, Igor Sapała, Bartosz Talar i Patryk Gogół są w ciąż w okresie rehabilitacji. Dopytywany czy poza wymienionymi, wszyscy inni zawodnicy są w pełni gotowi do gry, Albert Rude mówi: - Wszyscy poza kontuzjowanymi są gotowi do gry. Nawet Krzyżanowski, który był uderzony w ostatnim meczu jest gotowy.

W meczu Arka - Wisła będzie się liczyło kto ma lepszą ofensywę

W ostatnim spotkaniu z Odrą, rywal ustawił się bardzo głęboko w stosunku do Wisły, która mimo dużej momentami przewagi miała problem ze stwarzaniem klarownych okazji. Czy to jest element, nad którym wiślacy pracuję szczególnie? Ich trener wyjaśnia: - W każdy meczu spotykamy się z sytuacjami, które dają nam pole do poprawy. W ostatnim meczu mierzyliśmy się z tłokiem przed bramką, z niskim pressingiem, który nie jest łatwy do sforsowania. Mimo to, mieliśmy osiemnaście strzałów przeciwko tak defensywnie grającemu przeciwnikowi. Więcej niż pięćdziesiąt procent naszych strzałów, czyli dziesięć na osiemnaście, było zablokowanych. To pokazało nam, że mamy wiele do poprawy, żeby te sytuacje były bardziej klarowne. Oczywiście pracujemy nad tym.

O proteście Widzewa w szatni Wisły nie rozmawiają

Na razie jednak krakowianie mają się odciąć od tego, co czeka ich w półfinale z Piastem Gliwice. Albert Rude podkreśla bowiem: - Nie będę kłamał, to jest bardzo ekscytujące dla nas, ale musimy być rozsądni. Musimy wstrzymać naszą ekscytację do momentu, gdy ten półfinał nadejdzie. W tym momencie musimy być w stu procentach skoncentrowani na Arce.

Kiedy do gry będą Billel Omrani i Karol Dziedzic?

Szkoleniowiec Wisły był pytany również o Billela Omraniego i Karola Dziedzica, którzy ostatnio trafili do krakowskiego klubu. Po pierwsze kiedy obaj będą mogli być brani już pod uwagę do kadry meczowej, a po drugie czy po Omranim widać jakość, choć jego transferowi towarzyszyło pewnego rodzaju zamieszanie? - Cały czas mocno ich naciskamy, ale potrzebują dużo czasu, żeby gotowym. Prawdopodobnie nastąpi to po przerwie na kadrę – mówi Rude. I dodaje: - Pomimo tych wszystkich kontrowersji, które towarzyszyły jego przyjściu do klubu, on ma bardzo dużo jakości. Oczywiście obecnie musimy go przygotować fizycznie, pokazać mu nasz model gry. Wtedy będziemy z niego korzystać.

Jakie są najmocniejsze strony Arki Gdynia?

Kolejne pytanie dotyczyło już spraw trenerskich. Konkretnie czy przygotowując się do meczu mocniej Albert Rude patrzy na rywala czy koncentruje się przede wszystkim na swoim zespole? Szkoleniowiec Wisły mówi na ten temat: - Mówiąc generalnie, zawsze musisz używać informacji, które masz na temat przeciwnika. Np., jeśli wiemy, że zagramy z drużyną, która nisko się broni, musimy zwrócić bardziej uwagę na nasz atak pozycyjny. Jeśli grasz z zespołem, który atakuje bardzo dobrze, musimy skupić się bardziej na defensywie. W każdym meczu, tak jak powiedziałem, mamy coś do poprawy, do rozwoju. I oczywiście mecz z Arką będzie dla nas ogromnym testem.

Jakie są najmocniejsze strony najbliższego rywala? Rude widzi to w następujący sposób: - Tak jak powiedziałem, Arka jest bardzo mocna w ataku. Ma bardzo dużo jakości, strzela dużo bramek, potrafi zrobić różnicę. Z mojego punktu widzenia można podejść do sprawy tak, że będziesz się mocniej bronić, żeby temu zapobiec, ale to podejście jest gorsze. Ja uważam, że to, co my chcemy zrobić, to atakować lepiej od nich, żeby zdobyć trzy punkty.

Dopytywany, który z rywali w walce o awans zrobił na nim po przyjeździe do Polski największe wrażenie, Albert Rude odpowiada: - Tutaj jest bardzo ciasno, bardzo ciasno w tabeli. To jest liga jak Championship, jak Segunda Division. To jest bardzo ciężkie, bo takie zespoły jak Wisła muszą być w czołówce. Wiemy, że musimy być gotowi na wiele finałów do samego końca sezonu. I takim kolejnym finałem będzie piątkowy mecz.