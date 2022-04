Wisła Kraków. Alan Uryga przeszedł zabieg. Piłkarz podziękował za wsparcie

Uryga ma w tym sezonie ogromnego pecha. Latem wrócił do Wisły Kraków, ale nie rozpoczął treningów, bo w czasie urlopu, gdy grał w siatkonogę, złamał nogę. Po rehabilitacji wrócił na boisko, ale zagrał jedynie w dwóch meczach, bo nabawił się kolejnej kontuzji, tym razem mięśniowej. Znów przechodził długą rehabilitację. Miał wrócić do gry w niedzielnym meczu z Piastem Gliwice, ale podczas jednego z treningów doszło do nieszczęśliwego zdarzenia, podczas którego zerwał więzadło w kolanie.

Piłkarza wsparli przed wspomnianym meczem z Piastem koledzy z drużyny i kibice. Alan Uryga podziękował za to w mediach społecznościowych, a teraz cytuje go oficjalny serwis Wisły. Zawodnik mówi: - W imieniu swoim oraz mojej rodziny bardzo dziękuję za otrzymane od klubu, sztabu, kolegów z drużyny oraz od wiślackiego środowiska wsparcie. To dla mnie ważne, a sytuacja, w której się znalazłem jest dla mnie bardzo trudna. Wierzę, że mimo wszystko wzmocni ona mój charakter, a ja wrócę silniejszy i odwdzięczę się na boisku. Trzymam kciuki za zespół i mocno w niego wierzę!