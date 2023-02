Wisła Kraków. Alan Uryga po powrocie na boisko: Pojawiła się ulga połączona z satysfakcją

- Prawie rok upłynął odkąd ostatni raz zagrał pan w jakimkolwiek, choćby towarzyskim meczu. Jakie to uczucie znów wyjść na boisko po tak długiej przerwie?

- Mimo wszystko to ciężki dla mnie moment, ale też bardzo radosny. Mogę chyba mówić, że pojawiła się ulga połączona z satysfakcją. Zobaczymy, co będzie dalej. Mam wielką nadzieję, że teraz będzie już tylko lepiej.

- Już na zgrupowaniu w Turcji dokładał pan coraz więcej elementów treningowych, ale myślę, że nawet udział w wewnętrznych treningowych grach to coś zupełnie innego niż mecz. Zgodzi się pan z taką opinią?

- To są dwie całkowicie różne rzeczy. W Turcji rzeczywiście coraz mocniej wchodziłem w treningi z drużyną. Czy to biegowe czy nawet piłkarskie. To jednak jest coś zupełnie innego niż taka duża gra na boisku. A ja nie miałem okazji, żeby zagrać w ostatnim czasie na całe boisko. Sparing z Garbarnią to był zatem dla mnie pierwszy sprawdzian, gdy mogłem poczuć te większe odległości, dystans, takie typowo piłkarskie zachowania. Teraz będzie tego coraz więcej. Trzeba wszystko dokładać krok po kroku i będzie dobrze.