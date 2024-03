Wisła Kraków. Alan Uryga: Kompletnie inaczej to sobie wyobrażałem

- Po słabej pierwszej połowie, w której jednak szczęśliwie prowadziliście 1:0, druga część była w waszym wykonaniu po prostu fatalna, szczególnie jej pierwsze fragmenty. Skąd wziął się taki obraz tego spotkania? - Nie wiem, nie jestem chyba nawet w stanie nic mądrego powiedzieć o przyczynach tego jak zagraliśmy, jak się zaprezentowaliśmy w Głogowie. Zgadzam się natomiast z tezą, że pierwsza połowa była słaba, ale przynajmniej jej plus był taki, że zagraliśmy w obronie na zero, a z przodu coś jeszcze wcisnęliśmy. I zamiast cieszyć się, że taka szansa przed nami się otworzyła i wyjść na drugą połowę jak odmienieni, to wyglądaliśmy po przerwie dwa razy gorzej. Dostaliśmy szybkie dwie bramki i z nieba spadliśmy błyskawicznie do piekła. Ciężko mi powiedzieć, wskazać przyczynę dlaczego tak kiepsko to wyglądało.

Jeśli wziąć pod uwagę wszystkie 25 meczów, jakie Wisła Kraków rozegrała w tym sezonie I ligi, to ten w Głogowie jest mocną kandydaturą do najgorszego występu. To było koszmarne spotkanie w wykonaniu…

- Chrobry wyglądał od was lepiej praktycznie pod każdym względem. Jego piłkarze byli szybsi, bardziej zdecydowani. U was dochodziły prócz błędów indywidualnych również te w ustawieniu, co było szczególnie widoczne przy pierwszym golu, gdy źle zastawiliście pułapkę ofsajdową, bo linię spalonego złamał Jakub Krzyżanowski. - Też wydawało mi się początkowo przy pierwszej bramce, że był spalony, bo razem z Josephem staliśmy ewidentnie wyżej, a Bartek Jaroch też zdawał się kontrolować wbiegającego Lebedyńskiego. Okazało się jednak inaczej. Wracając do pytania, to można powiedzieć sobie wprost, że Chrobry po prostu nas pobił. Był agresywniejszy, wygrywał pojedynki w defensywie, wygrywał w ofensywie. Przegrywaliśmy wszystkie drugie piłki, zbierali praktycznie wszystko. Miałem takie wrażenie, że nawet gdy my byliśmy bliżej piłki i spokojnie mogliśmy ją zgarnąć, to nagle dawaliśmy im opcje do tego, żeby nas złapali i ten bezpośredni pojedynek przegrywaliśmy. Praktycznie w każdej formacji nie podjęliśmy bezpośredniej walki, a taka gra jest bardzo często spotykana w tej lidze. Są drużyny takie jak Chrobry, które na tym bazują. Nie można mówić o atutach piłkarskich i grze w piłkę, jeśli przyjeżdżając do Głogowa nie podejmie się rękawicy i nie postawi się rywalowi przede wszystkim fizycznie, to nie ma tutaj czego szukać. Oni szli na każdą piłkę na sto procent, nam tego brakowało. Wiele razy nie wsadzaliśmy nogi do końca, a nawet jak mieliśmy bliżej do piłki, to jakby zatrzymywaliśmy się ze strachem w oczach. Nie wiem dlaczego tak to wyglądało.

- Z perspektywy boiska czuliście się od rywali gorzej fizycznie? Pytam o to, bo z trybun tak to wyglądało, że oni są pod tym względem mocniejsi.

- Gdy opisujemy cały obraz meczu, to tak jak widzieliście to z boku, tak wyglądało to również z perspektywy boiska. Skoro wygrywali pojedynki, to znaczy, że fizycznie w tym meczu byli od nas lepsi.

- To znaczy, że macie z tym jakiś problem czy był to po prostu słabszy dzień?

- Ciężko mi znaleźć jeden powód, jedną odpowiedź na pytanie, dlaczego tak to wyglądało. Nic przecież nie zmieniło się w ostatnim czasie. Mieliśmy podobny cykl przygotowań do tego meczu i wszystko wydawało się być w porządku. Nie wydaje mi się zatem, żeby problem tkwił w naszym przygotowaniu fizycznym. Mam nadzieję, choć wiem, że dla kibiców może zabrzmi to absurdalnie, że był to po prostu jeden z tych dni, kiedy nic nie wychodzi, ale który już się nie powtarza.