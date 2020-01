Wisła Kraków. Airam Cabrera trafi do zespołu „Białej Gwiazdy”?

Czy Cabrera ostatecznie rzeczywiście trafi do Wisły, przekonamy się niebawem. Faktem jest natomiast to, że „Biała Gwiazda” zabiega o tego zawodnika od dłuższego czasu. Potwierdził to m.in. pomocnik Wisły Vullnet Basha, który powiedział nam, że sam przekonywał Cabrerę do gry w zespole „Białej Gwiazdy”. Pisaliśmy o tym w tym miejscu Nie ma w tym przypadku, bo Basha przyjaźni się z Cabrerą.

Airam Cabrera w polskiej ekstraklasie rozegrał 55 meczów w barwach Korony Kielce i Cracovii. Strzelił w nich w sumie 30 bramek. Obecnie Hiszpan jest zawodnikiem grającej w La Liga 2, Extremadury. Ma z tym klubem kontrakt do końca czerwca, ale w obecnym sezonie wystąpił w zaledwie 5 meczach pierwszej drużyny, w których strzelił jedną bramkę. Powrót do Polski dla 32-latka mógłby być zatem ciekawą opcją, bo w Wiśle miałby na pewno o wiele większe szanse na regularne występy.