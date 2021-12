Wisła Kraków. Adrian Gula: Potrzebna jest cierpliwość, choć wyniki muszą być lepsze Bartosz Karcz

Anna Kaczmarz

- Nie chcę za dużo mówić o tym, co w Wiśle działo się wcześniej, bo mnie tutaj nie było, ale nie odkryję Ameryki jeśli powiem, że takiej stabilizacji w wynikach to tutaj brakuje od dłuższego czasu. To jest diagnoza. Drużyna musi zrozumieć, że skoro coś takiego było tutaj dwa lata temu, rok i jest obecnie, to mamy problem. Jeśli jest piłkarz, który w tym zespole jest od 1,5 roku i nie dał mu kompletnie nic, to jest to problem. I trzeba znaleźć lekarstwo - mówi trener Wisły Kraków Adrian Gula.