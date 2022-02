Wisła Kraków. Adrian Gula: Po straconej bramce zespół był jak sparaliżowany...

- Jeszcze na początku drużyna wyglądała dobrze, ale po straconej bramce zespół był jak sparaliżowany. Wyglądało to bardzo źle - przyznał Adrian Gula. - Nic nie dały nam zmiany, nie stwarzaliśmy okazji na bramki. Przeciwnik wyniósł z tego meczu maksimum. Wyglądaliśmy bardzo słabo i po ostatnich meczach mam niedobrą sytuację. Cała odpowiedzialność maksymlnie spada na mnie. Musimy coś zmienić. To w tym momencie jest najważniejsze. Okazji mieliśmy w tym meczu bardzo mało. Potrzebujemy wsparcia ze strony klubu, żeby drużyna szła do góry.

Gula w czasie meczu zdjął z boiska Stefana Savicia, który jeszcze jakoś wyglądał jeśli chodzi o kreowanie gry. Zostawił natomiast na boisku beznadziejnie grającego Michala Skvarkę. Zapytany skąd taka decyzja, odpowiedział: - Chcieliśmy grać na dwóch napastników, a że był na boisku też Luis Fernandez, to byłoby na placu gry jednocześnie zbyt dużo zawodników, którzy grają technicznie. Dlatego zmieniliśmy Stefana. Zostawiłem Skvarkę, bo on jest bliżej pozycji numer „osiem”. Nie chcieliśmy stracić przewagi w środku pola, bo było jeszcze dużo minut do końca. Nie chcieliśmy stracić drugiej bramki, bo przy 0:2 byłoby już po meczu. Stąd taka zmiana.