Wisła Kraków. Adrian Gula nie kryje: Aschraf El Mahdioui może zostać sprzedany

El Mahdioui nie pojechał na zgrupowanie do Turcji, choć znalazł się na liście zawodników przewidzianych na ten obóz. W Wiśle utrzymywano, że to wynik koronawirusa i kwarantanny, jaką pomocnik musiał przechodzić w związku z tym wirusem. Teraz jednak Adrian Gula, zapytany jak ostatecznie wygląda sytuacja z tym piłkarzem, nie kryje: - Aschraf skończył kwarantannę, ale trzeba powiedzieć wprost, że istnieje możliwość, iż zostanie sprzedany. To zawodnik z wielkim potencjałem i jakością, co zostało zauważone. Na tę chwilę czekamy na decyzję i na to, się wydarzy. Wpłynęła bardzo dobra oferta, więc jeśli wszystkie drogi się zejdą, to może zmienić barwy klubowe. Trzeba będzie to po prostu zaakceptować i znaleźć odpowiedniego zastępcę, nad czym w Wiśle już pracują tak, aby odpowiednio zapełnić tę lukę. Klub reaguje, jesteśmy aktywni i wierzę, że jeśli rzeczywiście dojdzie do transferu, to będziemy w stanie wyrównać - a nawet zadbać o jeszcze wyższy - poziom.