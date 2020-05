Wisła Kraków. 30 piłkarzy "Białej Gwiazdy" na RESTART ekstraklasy wiosna/lato 2020

Wisła Kraków przygotowuje się do restartu ekstraklasy. Trener Artur Skowronek zabrał do Arłamowa 30 piłkarzy, którzy wezmą udział we wznowionych rozgrywkach. Pierwszy mecz "Biała Gwiazda" rozegra w sobotę 30 maja o godz. 17.30 z Piastem w Gliwicach. Zobacz, w jakim składzie Wisła, która jako jedyny zespół jest niepokonana w tym roku w ekstraklasie, powalczy o pierwszą ósemkę. Przypominamy numery na koszulkach wszystkich zawodników oraz podajemy daty obowiązywania ich kontraktów (zawarte do 30 czerwca tego roku zostaną przedłużone co najmniej o miesiąc).

Ekstraklasa - nowy terminarz wiosna/lato 2020 Pandemia koronawirusa sprawiła, że rozgrywki ekstraklasy nie zakończą się w planowanym terminie. Początek restartu ligi zaplanowano na 29 maja, a Wisła swój pierwszy mecz po przerwie rozegra dzień później. Poniżej plan kolejek fazy zasadniczej ekstraklasy, a w galerii pełna kadra Wisły Kraków na te rozgrywki. Oto terminarz 27. i 28. kolejki ekstraklasie po restarcie 27. kolejka

Piątek, 29 maja 2020 18:00: Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa (Canal+ Sport / nSport+) 20:30: Pogoń Szczecin - KGHM Zagłębie Lubin (Canal+ Sport / Canal+ 4K) Sobota, 30 maja 2020 15:00: ŁKS Łódź - Górnik Zabrze (Canal+ Sport) 17:30: Piast Gliwice - Wisła Kraków (Canal+ Sport) 20:00: Lech Poznań - Legia Warszawa (Canal+ Sport / Canal+ 4K / TVP Sport) Niedziela, 31 maja 2020 15:00: Cracovia - Jagiellonia Białystok (Canal+ Sport) 17:30: Lechia Gdańsk - Arka Gdynia (Canal+ Premium / Canal+ 4K) Poniedziałek, 1 czerwca 2020 18:00: Wisła Płock - Korona Kielce (Canal+ Sport / Canal+ 4K) 18:00: Wisła Płock - Korona Kielce (Canal+ Sport / Canal+ 4K) Zobacz galerię (33 zdjęcia) 28. kolejka

Piątek, 5 czerwca 2020 18:00: Raków Częstochowa - ŁKS Łódź (Canal+ Sport / nSport+) 20:30: Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk (Canal+ Sport / Canal+ 4K) Sobota, 6 czerwca 2020 15:00: Jagiellonia Białystok - Wisła Płock (nSport+) 17:30: KGHM Zagłębie Lubin - Lech Poznań (Canal+ Sport / Canal+ 4K) 20:00: Pogoń Szczecin - Cracovia (Canal+ Sport / TVP Sport) Niedziela, 7 czerwca 2020 12:30: Korona Kielce - Piast Gliwice (Canal+ Sport) 15:00: Arka Gdynia - Śląsk Wrocław (Canal+ Sport) 17:30: Wisła Kraków - Legia Warszawa (Canal+ Premium / Canal+ 4K) 29. kolejka

Wtorek, 9 czerwca 2020 18:00: Lechia Gdańsk - Cracovia (Canal+ Sport)

18:00: Piast Gliwice - Górnik Zabrze (Canal+ Sport 2)

20:30: KGHM Zagłębie Lubin - Korona Kielce (Canal+ Sport 2)

20:30: Lech Poznań - Pogoń Szczecin (Canal+ Sport / TVP Sport / Canal+ 4K) Środa, 10 czerwca 2020 18:00: Wisła Płock - Śląsk Wrocław (Canal+ Sport 2)

18:00: Wisła Kraków - Raków Częstochowa (Canal+ Sport)

20:30: ŁKS Łódź - Jagiellonia Białystok (Canal+ Sport 2)

20:30 Legia Warszawa - Arka Gdynia (Canal+ Sport / Canal+ 4K) 30. kolejka

Niedziela, 14 czerwca 2020 Arka Gdynia - Wisła Kraków

Cracovia - Wisła Płock

Górnik Zabrze - Legia Warszawa

Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice

Korona Kielce - Lech Poznań

Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk

Raków Częstochowa - KGHM Zagłębie Lubin

Śląsk Wrocław - ŁKS Łódź Po zakończeniu fazy zasadniczej nastąpi podział na grupę mistrzowską (8 zespołów) i spadkową (8 zespołów) i rozpocznie się faza finałowa, w której zespoły zmierzą się w grupach każdy z każdym (7 kolejek). Planowany termin zakończenia rozgrywek ekstraklasy to 19 lipca 2020 roku.