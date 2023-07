Wisła kontra Wisła. Krakowskie drużyny zmierzyły się w Myślenicach. Strzelcami goli Marcin Bartoń i Mateusz Stanek

W wewnętrznej grze wiślaków dominował zespół, który ma walczyć o awans do 3. ligi, ale nie mogło być inaczej. Po pierwsze dlatego, że to piłkarze, którzy w ostatnich latach należeli do absolutnej czołówki Centralnej Ligi Juniorów U-19 dwa razy z rzędu zajmując czwarte miejsce z punktem straty do podium. A po drugie dołączyli do nich także wszyscy ci, którzy wyróżniali się w młodszych rocznikach. Na dodatek tego dnia zostali wzmocnieni przez Mariusza Kutwę i Marcina Bartonia, którzy od kilku tygodni trenują z pierwszym zespołem Radosława Sobolewskiego i aspirują do występów w I lidze.

Tymczasem nowy zespół, który ma walczyć o utrzymanie w CLJ U-19, powstał na dniach, pod okiem nowego pierwszego trenera Karola Nędzy (zastąpił Adriana Filipka) i jego asystenta Łukasza Kawy trenuje dopiero od poniedziałku. Stopniowo dołączają do niego zawodnicy pozyskani z innych klubów, dla których sobotni występ był debiutem w wiślackich barwach. Mowa o Marcinie Rapaczu (umowa do 30 czerwca 2025 roku), stoperze z Pcimianki, który był wypożyczony w minionym sezonie do drużyny U-17 Hutnika Kraków czy o napastniku Wiktorze Benedyktowiczu (30 czerwca 2026 r.), który przybył tego lata ze Śląska Wrocław (zdegradowanego z CLJ U-19).