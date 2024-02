Wisła II Kraków przegrywa sparing z Wiślanami, ale zadowoleni obaj trenerzy

Wisła II Kraków w sobotnie południe zmierzyła się z Wiślanami Jaśkowice. Rezerwa „Białej Gwiazdy” przegrała 0:1, ale to był dobry sprawdzian dla obu stron. Gra była żywa, toczona w dobrym tempie, a zaangażowania nie można było odmówić nikomu.

WISŁA KRAKÓW. Najbogatszy serwis w Polsce o piłkarskiej drużynie "Białej Gwiazdy" W pierwszej połowie nieco lepsze wrażenie sprawiała Wisła, która dobrze operowała piłką, co przyniosło kilka sytuacji pod bramką Wiślan. Krakowianie próbowali rozegrać akcje, żeby dostarczyć piłkę w pole karne, ale też próbowali uderzać z dystansu. Tak jak choćby Marc Grau w 27 min. Gole jednak nie padły. Wiślanie też potrafili kilka razy się odgryźć. Jakub Stępak musiał się dwa razy nagimnastykować po mocnych i celnych uderzeniach rywali z rzutów wolnych, a w 42 min Dani Ramirez wybijał piłkę z linii bramkowej. W drugiej połowie więcej było już walki niż gry z obu stron. Mecz stał się bardziej szarpany, momentami kości aż trzeszczały, ale nikt nie odstawał nogi. W 72 min nastąpiło rozstrzygnięcie. Wisła popełniła błąd przy wyprowadzaniu piłki spod swojej bramki. Nastąpiła strata, szybki atak Wiślan i ostatecznie w sytuacji sam na sam ze Stępakiem znalazł się Dominik Cholewa. Wziął bramkarza na zamach, obiegł go i ostatecznie kopnął piłkę do pustej bramki.

Wisła mogła szybko wyrównać, ale trzy minuty później w sytuacji sam na sam Kamil Kaczówka strzelił co prawda obok bramkarza Wiślan, ale również obok słupka. W samej końcówce mocno uderzył natomiast Wiktor Szywacz, ale również niecelnie. Dla Wiślan mecz z Wisłą II był próbą generalną przed startem piłkarskiej wiosny w III lidze. Trener Łukasz Skrzyński chwalił wiślaków: - Bardzo dobry sparing dla nas! Załatwialiśmy ten mecz dość wcześnie, bo już w wakacje, ale muszę przyznać, że nie spodziewałem się wtedy, że Wisła będzie aż tak dobrze grała w rundzie jesiennej. A w tym sparingu też pokazali, że jest to zespół dobrze zorganizowany. Grają w niej młodzi, ambitni chłopcy, którzy mają umiejętności. Mieliśmy z tym problemy przez cały mecz i dobrze, że trafiliśmy na tak wymagającego rywala, który pokazał nam gdzie mamy jeszcze mankamenty w naszej grze. Szczególnie w defensywie. I nad tym musimy w ostatnim tygodniu przed sezonem popracować, bo pierwszy ligowy rywal będzie z najwyższej półki.

To był twardy mecz, w którym nikt nie odpuszczał, ale Skrzyńskiego to nie dziwi. Mówi na ten temat: - Chłopcy są świadomi, że nikt nie jest pewny wyjściowego składu. Dokonaliśmy kilka roszad. Zrobiliśmy cztery transfery, które jakościowo podwyższyły poziom tej drużyny. I bardzo dobrze, bo jest rywalizacja. Każdy w każdym meczu sparingowym musi iść na maksa, nie ma miejsca na oszczędzanie się. To jest III liga, przedsionek piłki zawodowej, w której wielu z tych chłopaków chciałoby coś osiągnąć. Tylko od nich będzie zależało czy ją wykorzystają czy nie. W pierwszej wiosennej kolejce Wiślanie zagrają z Wieczystą Kraków, liderem rozgrywek. - Graliśmy z Wieczystą trzy razy i w każdym z tych meczów napsuliśmy im trochę krwi - podkreśla Skrzyński. - W meczu u siebie dwa lata temu wygraliśmy u siebie. Jesienią prowadziliśmy z nimi 2:0, ale być może za szybko uwierzyliśmy, że ta liga będzie dla nas nie taka trudna, jak się później okazało. A teraz czy bić lidera? Chciałbym, żeby to był przede wszystkim ciekawy mecz i żeby chłopcy wyszli na boisko z takim zaangażowaniem jak w każdym sparingu, każdym treningu. Chciałbym, żeby pokazali swoje umiejętności bez jakiegoś paraliżu i obciążenia psychicznego.

Wisła II jest na innym etapie przygotowań, ale sparing z Wiślanami pokazał, że już teraz ten zespół stać na równą grę z solidnymi III-ligowcami. Trener Bartosz Bąk mówi: - Wiślanie to zespół składający się z bardzo doświadczonych zawodników. Z powodzeniem rywalizują w III lidze. Dla nas to był bardzo dobry sparing. Jeśli chcemy docelowo grać w III lidze, to musimy z takimi przeciwnikami się mierzyć. Jestem zadowolony z pierwszej połowy. Uważam, że byliśmy w niej lepszym zespołem, dłużej utrzymywaliśmy się przy piłce, częściej stwarzaliśmy zagrożenie pod bramką przeciwnika. W drugiej połowie w nasze szeregi wkradła się dezorganizacja. Szczególnie jeśli chodzi o posiadanie piłki, realizowanie naszych założeń. Oczywiście testowaliśmy zawodnika, dokonaliśmy szereg zmian, co zawsze wpływa na płynność w grze. Nie powinniśmy jednak tego meczu przegrać. Mieliśmy sytuacje, żeby wyrównać, a po pierwszej połowie mieliśmy apetyt nawet na coś więcej.

Wisła testowała w sobotnim meczu 20-letniego obrońcę Podhala Nowy Targ Macieja Hajdarę, o którym Bąk mówi: - Maciej jest z nami od środy. Trenował z nami trzy razy, w sparingu dostał 45 minut. Przeanalizujemy to spotkanie, porozmawiamy z dyrektorami, jaka jest sytuacja i wtedy podejmiemy w jego sprawie decyzję. W meczu z Wiślanami pełne 90 minut rozegrał Jakub Stępak. Na ten moment zawodnik pierwszej drużyny, ale wiadomo, że wiosną będzie występował albo w zespole rezerw albo w juniorach. - Decyzje będą podejmowanie na bieżąco – tłumaczy trener Wisły II. - Nie chcę teraz przypisywać na stałe jakiegoś zawodnika czy to do zespołu rezerw czy U-19. Mamy tą rolę jako druga drużyna, że czekamy na to, co się wydarzy w pierwszym zespole. Wtedy podejmujemy decyzję co do migracji poszczególnych zawodników pomiędzy naszymi drużynami.

Wisła II Kraków - Wiślanie Jaśkowice 0:1 (0:0)

Bramka: 0:1 Cholewa 72.

Wisła II: Stępak - Wiśniewski (62 Sałamaj), Złoch (45 Hajdara), Ramirez (62 Micek), Niewiadomski (62 Madej) - Zimon (46 Ćwik, 71 Tokarczyk), Grau - Szywacz (46 Kaczówka), Tokarczyk (65 Szywacz), Baniowski (46 Kuziemka) - Sarga (62 Stanek).

Wiślanie: Ropek (30 Leszczyński) - Jaklik, Lewiński, Morawski – Stachera (46 Pischinger), Gądek (46 Rakowski), Dynarek (46 Wiśniewski), Krasuski (46 Ożóg), Marszalik (46 Tetych) – Radwanek (46 Seweryn), Adisa (46 Cholewa).

Sędziowała: Sylwia Biernat (Kraków). Tutaj znajdziesz więcej informacji o Wiśle Kraków

Wideo Marcin Nowak żużlowiec Texom Stali Rzeszów - 10. Sportowiec 2023 Roku