Wisła - Cracovia. Kiedy derby Krakowa? Gdzie oglądać transmisję z meczu na żywo? 5.11 2021

Derby Krakowa. Mecz Wisła - Cracovia 7.11 2021

Piłkarze Wisły i Cracovii po raz ostatni zmierzyli się w kwietniu 2021 roku. Zagrali przy Reymonta bez publiczności, a na boisku nie padł żaden gol. Mecz wcale jednak nie był nudny. Bohaterem spotkania został bramkarz "Białej Gwiazdy" Mateusz Lis, który obronił rzut karny w wykonaniu Sergiu Hanki.

To pierwszy bezbramkowy wynik "świętej wojny" od 2007 roku, a zarazem drugi mecz z rzędu, gdy w derbowym starciu pada wynik remisowy, bowiem w grudniowej potyczce na stadionie Cracovii było 1:1.

W obu drużynach nastąpiły zmiany, w bramce Wisły już nie będzie Lisa, lecz niedoświadczony Mikołaj Biegański. Czy piłkarzom Cracovii uda się to wykorzystać? Ich trenerem wciąż jest Michał Probierz, tymczasem po drugiej stronie Błoń doszło do wymiany całego sztabu, gdy Adrian Gula zastąpił Petera Hyballę. Wisła jednak nadal ma problemy i jej forma faluje. Trudno jednak mówić, że to "Pasy" są faworytem, gdyż w ostatnim meczu przegrały u siebie z Radomiakiem.