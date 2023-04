Wirtualny spacer wśród obrazów Jana Vermeera van Delfta. Specjalne pokazy filmu "Nowy Vermeer. Wystawa wszech czasów"

"Nowy Vermeer. Wystawa wszech czasów" to dokumentalna wycieczka po legendarnym amsterdamskim Rijksmuseum, gdzie od lutego bieżącego roku trwa największa w historii wystawa arcydzieł Vermeera. Zostały na nią wypożyczone z całego świata najsłynniejsze płótna tego dawnego mistrza, takie jak: "Dziewczyna z perłą", "Geograf", "Mleczarka", "Mała ulica", "Pani pisząca list ze swoją pokojówką" czy "Kobieta trzymająca równowagę".

Nie było jeszcze w historii wystawy, na której zgromadzono aż tyle dzieł Vermeera. Obrazy sprowadzono z muzeów rozsianych po całym świecie oraz z prywatnych kolekcji. Bilety do Rijksmuseum wyprzedały się w zaledwie 24 godziny! Film dokumentalny "Nowy Vermeer. Wystawa wszech czasów" to wyjątkowa okazja, by przyjrzeć się tej słynnej ekspozycji z bliska. Po cieszącej się ogromną popularnością wystawie oprowadza jej kurator i zarazem dyrektor Rijksmuseum – Taco Dibbits.