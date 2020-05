Wirtualna Noc Muzeów. Malarstwo i grafika Jerzego Dudy-Gracza w Nowohuckim Centrum Kultury

Gdyby nie epidemia, w piątek rozpoczynalibyśmy wyjątkowy weekend, który każdego roku staje się przyczyną gigantycznych kolejek ustawiających się przed drzwiami muzeów. Tegoroczna Noc Muzeów została jednak odwołana, a miłośnicy sztuki w nowym rygorze sanitarnym mogą na razie wejść tylko do niektórych placówek. Większość instytucji kultury kontynuuje jednak działania w sieci, gdzie udostępnia swoje zbiory.

W piątek, 15 maja 2020 r., internetowe wystawy uzupełni wirtualny spacer po galerii autorskiej Jerzego Dudy-Gracza, czyli propozycja Nowohuckiego Centrum Kultury w Krakowie na Wirtualną Noc Muzeów. W najmłodszej galerii NCK-u zgromadzono 91 prac artysty z kolekcji Wilmy i Agaty Dudy-Gracz.

- Spotkanie z wybitną sztuką to wprawa w świat doznań zmysłowych, intelektualnych, duchowych. To źródło wzruszeń i inspiracji, ćwiczenie dla naszej wyobraźni. To wreszcie trud zderzenia własnych doświadczeń i wyobrażeń o rzeczywistości z wizją proponowaną przez artystę. Czy ją przyjmiemy, czy odrzucimy – oto pytanie, które zawsze pozostaje otwarte. Zawsze wszakże warto podejmować takie wyzwania. Z całą pewnością warto skonfrontować się z malarstwem Jerzego Dudy-Gracza, do czego zachęcamy. Nie pozostawi nas obojętnymi, a to najważniejsze – zachęca Joanna Gościej-Lewińska, kurator Galerii.