Wirtualna kolęda ks. Natanka z Pustelni Niepokalanów. Zamiast odwiedzać wiernych w domach, "nawiedza ich duchowo"

Kolęda wg. kościoła katolickiego

Ks. Natanek ma własny pomysł na kolędowanie

"Ponosi mnie duch. Idę odwiedzić 318 moich słuchaczy i parafian" - ogłosił. -" Idę po kolędzie, pukam do waszych domów. Stoicie już na zewnątrz, tulę każdego z was" - mówił.

Czytał też nazwiska ludzi, którzy wpisali się na listę "Internetowej kolędy parafialnej 2023/2024". To mieszkańcy całej Polski oraz zagranicy. W niedzielę na tej liście było 318 pozycji.

Natanek przy okazji zażartował, bo w ub. roku - jak mówił - na podobnej liście miał 528 pozycji. "Staję się coraz mniej popularny" - mówił z przekąsem.

Spotkanie internetowe ks. Natanka z 7 stycznia trwało ponad dwie godziny. Wspominał swoje dawne kolędowanie. "Czy bym dzisiaj chciał chodzić po kolędzie? - od zaraz. To były najcudowniejsze chwile mojego duszpasterstwa" - mówił. Potem znów wirtualnie był w domach swoich wyznawców "Idę i kropię wasze mieszkanie" - mówił. "Uwalniam wasz dom, wszystkie wasze rzeczy, ciuchy, telewizory, pralki od wszelkiego badziewia [...] Maski, drzewka szczęścia, lalka Barbie trzeba spalić". By uzmysłowić, jak taka zwykła lalka może być niebezpieczna, wspomniał inną "wirtualną kolędę", gdy z rodziną połączył się tak, że widzieli się nawzajem. Ponoć wówczas dziecko miało taką lalkę przy sobie i ta lalka "zaczęła mówić piekielnym głosem".

Jedna z bram do Pustelni Niepokalanów Małgorzata Gleń

Wielokrotnie nawiązywał też do pieniędzy. Chwalił tych, co dają, a tych którzy skąpią ganił. Jako pozytywne zachowanie przytoczył opowieść o skarbonce. Ktoś podarował mu wielką skarbonkę, 50 na 50 cm podstawy. Wątpił, by udało się ją zapełnić. A podczas jednego ze spotkań, które co jakiś czas organizuje w swojej siedzibie w Grzechyni (powiat suski) zwanej Pustelnią Niepokalanów, trzy razy trzeba wyciągać było pieniądze, bo się zapełniła. "Uhonorowaliście mnie swoją hojnością - cud waszej miłości i wiary" - rozpływał się.