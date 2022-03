Wiosna tuż, tuż! Dlaczego warto mieć swój ogródek?

Szczęśliwcy, którzy cieszą się własnym ogrodem, już szykują się na wiosenne prace. Tych zaś, którzy zastanawiają się nad zakupem własnej działki, marcowe słońce dopinguje: nie ma na co czekać. Działka to jest to!

Dlaczego warto mieć swój ogródek

Domowy ogródek to świetny sposób na poprawę zdrowia. Uprawianie własnego ogródka może być dla Ciebie i całej rodziny idealną odskocznią od kłopotów dnia codziennego. Przydomowy ogródek czy działka świetnie wpływa na nasze zdrowie i to z wielu powodów.

Kolorowy ogród możemy mieć nie tylko w wyobraźni 123 RF

Dzięki uprawie warzyw i owoców w domowym ogródku, wiemy, co jemy. Zyskujemy pewność, że posiłki naszej rodziny będą zdrowe, ponieważ jemy to, co sami wyhodowaliśmy, a wiadomo, że owoce i warzywa są bogate w witaminy i minerały, niezbędne do życia. W trakcie uprawy domowego ogródka spędzamy wiele czasu na świeżym powietrzu, a to również dobrze wpływa na nasze zdrowie. Praca fizyczna jest skuteczną terapią na towarzyszący nam stres.