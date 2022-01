Willa Dziada z Wołomina. Legendarny szef mafii miał ją przejąć za długi

W latach 90. „Dziad”, czyli Henryk Niewiadomski trząsł częścią Warszawy. Był domniemanym szefem mafii wołomińskiej, choć w czasie procesu uniewinniono go z zarzutu kierowania grupą przestępczą. Ostatecznie skazano go za napad, przemyt i handel narkotykami . Po upadku PRL „Dziad”, który mieszkał w Ząbkach, był ważną postacią w przestępczym półświatku. Jak przyznał w swojej książce - „Świat według Dziada” [wydana w 2002 roku] – na przemycie dorobił się 4 miliony dolarów. W sumie jego majątek oszacowano na kwotę czterokrotnie wyższą.

Niewiadomski przed procesem i więzieniem, w którym przebywał od 1999 roku, przejął również willę we wsi Prace Duże, między Tarczynem a Piasecznem. Jak pisze w Fokusie Śledczym dziennikarz Piotr Pytlakowski: „Dom w Pracach Dużych powstał na początku lat 90. Wybudował go Tadeusz Maćkowiak, dobiegający wówczas 50-ki biznesmen z branży szkła zespolonego.”

Niewiadomski – jak czytamy w Fokusie – miał przejąć dom za długi. Nie chciał się tam przeprowadzić, a jedynie sprzedać go z zyskiem. To się jednak nie udało, a nowy właściciel trafił za kratki. Ogromny dom o powierzchni 1200 mkw. stoi pusty. Do środka weszła ostatnio grupa Urbex History. W środku znaleźli m. in. plany budynku w języku rosyjskim, bogato zdobione pomieszczenia oraz rozwiązania, które jak na lata 90., gdy powstał budynek, były wyjątkowe.