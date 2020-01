Wilki zaśpiewają w Krakowie największe przeboje pochodzące z ich debiutanckiej płyty

Muzycy warszawskiego zespołu postanowili przypomnieć swoim słuchaczom piosenki z kultowej już dziś płyty „Wilki”, która odcisnęła trwałe piętno na polskiej muzyce rockowej i okazała się bestsellerem, sprzedając się w ilości ponad 220 tysięcy egzemplarzy.

Podczas krakowskiego koncertu grupa zagra takie przeboje, jak „Son Of The Blue Sky”, „Aborygen”, „Beniamin” czy „Eli Lama Sabachtani”. W drugiej części wieczoru usłyszymy również kilka najważniejszych utworów z późniejszych etapów działalności zespołu. Wilki działają już bowiem z powodzeniem ponad ćwierć wieku.

Ćwierć wieku historii

Wszystko zaczęło się w 1992 roku - to wtedy wszyscy w Polsce śpiewali piosenki z debiutanckiej płyty zespołu powołanego do życia przez wokalistę Roberta Gawlińskiego, który miał na swoim koncie występy z formacjami Madame i Opera. Album natychmiast okazał się bestsellerem i osiągnął status platynowej płyty, a wideoklip do utworu „Son Of The Blue Sky” jako jeden z pierwszych polskich teledysków znalazł się na antenie stacji MTV.